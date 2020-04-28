حازم إمام: لن أتواجد في اتحاد الكرة مرة أخرى

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه لن يتواجد في اتحاد الكرة أو العمل العام مرة أخرى .
وقال إمام في تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير أنه لا يتحمل الإهانة أو "الشتيمة" التي يتعرض لها من الجمهور بين الحين والآخر.
وأشار الثعلب الصغير إلى أن الجماهير أصبح من السهل عليها الخروج عن النص وأنه لا يتحمل الإهانة وخاصة أن الطرف الأخر لا يعلم مدى تأثيرها على غيره
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