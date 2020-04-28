مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي يحتفل بقدوم مولودته في الحجر الصحي

احتفل كارلوس فيلا لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي بقدوم مولودته الجديدة، وسط إجراءات الحجر الصحي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللاعب الدولي المكسيكي، عبر مواقع التواصل : " لقدر رزقت بطفلة من زوجتي الإسبانية وهي الثانية لي،كنت أريد طفلة وقد جاءت".

ويسيطر الغموض حول موقف الدوري الأمريكي من الاستئناف مجدداً وسط تسجيل الولايات المتحدة، أعداد هائلة من الإصابات والوفيات جراء الوباء المستجد. أريد طفلة وقد جاءت".ويسيطر الغموض حول موقف الدوري الأمريكي من الاستئناف مجدداً وسط تسجيل الولايات المتحدة، أعداد هائلة من الإصابات والوفيات جراء الوباء المستجد.

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