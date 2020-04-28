تنظيم سلسلة حوارات شبابية مع المسئولين والشخصيات العامة أون لاين

تحت عنوان "معاك أون لاين"، تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة قيم وحياة سلسلة من الحوارات الشبابية مع مجموعة من أبرز الشخصيات العامة والمسئولين بالمجتمع، وذلك عبر راديو وزارة الشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.

تنطلق أولى اللقاءات يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الواحدة ظهراً على راديو الوزارة بحوار مفتوح مع فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق فى ضيافة الدكتور

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتذاع مساءً على قناة وزارة الشباب والرياضة على موقع "اليوتيوب" فى لقاء تفاعلى مع الشباب.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتخصيص رابط اليكتروني بالبوابة الإليكترونية للوزارة حيث يطرح الشباب الأسئلة التى يرغبون الاستفسار عنها يعقبها تحديد المسئول والشخصية العامة للإجابة عن تلك الأسئلة www.emys.gov.eg/moy/online

وتستهدف اللقاءات فتح حوار مع الشباب

حول أبرز القضايا العامة التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، والتعرف على المحطات الرئيسية المؤثرة فى مسيرة الشخصيات العامة التي سيتم استضافتها، والتى تمثل قدوة ونموذج يحتذى بها داخل المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة "أون لاين" للنشء والشباب عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي لمشروعاتها والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من برامجها.