يوفنتوس يغلق الباب أمام رحيل بنتانكور

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، التفريط في خدمات لاعب الوسط رودريجو بنتانكور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت الصحافة الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن ماوريسيو ساري

المدير الفني ليوفنتوس يرى أن اللاعب من الدعائم الأساسية في الفريق خلال المرحلة المقبلة رافضاً التفريط فيه أو إقحامه في أي صفقة تبادلية قد تتم بين برشلونة والنادي الإيطالي.وطالب مدرب يوفنتوس، إدارة ناديه بالحفاظ على لاعبي الفريق، من أجل تحقيق تطلعات جماهير السيدة العجوز.وتستعد الأندية الإيطالية إلى العودة إلى التدريبات وفقاً لما أعلنته السلطات هناك في الرابع من مايو المقبل تمهيداً لاستناف منافسات الموسم في موعدأقصاه مطلع يونيو المقبل.