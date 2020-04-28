تخطط إدارة الاهلي لعودة جديدة إلى مهاجم نادي لوزيرن السويسري “بيسينج إيليكي” والتفاوض معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق بالمزيد من اللاعبين الهدافين.

ويُعاني خط هجوم الأهلي من تراجع ملحوظ في ظل الاعتماد على الثنائي “مروان محسن وجونيور أجايي”، الأمر الذي دفع المدير الفني “فايلر” نحو المطالبة بشراء مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الماضي كان السنغالي “آليو بادجي”.

وينوي رينيه فايلر إضافة مهاجم أفريقي جديد للخط الأمامي كي يكون بديلاً للدولي المغربي “وليد آزارو” الذي بات على مقربة من الإلتحاق بأحد أندية الدوري السعودي بعد تألقه في الأسابيع الأولى من إعارته مع نادي الاتفاق.

وسبق لإدارة الاهلي التواصل مع إدارة نادي لوزيرن لضم إيليكي خلال الميركاتو الشتوي الماضي لشراء إيليكي، بتوصية من رينيه فايلر، إلا أن المفاوضات انهارت بسبب تمسك المدير الفني للوزيرن ببقاء اللاعب صاحب الـ 24 عامًا.

واتجه الاهلي نحو التعاقد مع مهاجم نادي رابيد فيينا، السنغالي آليو بادجي، كي يكون بديلاً لإيليكي، ليوقع على عقد مدته أربعة أعوام.

وظهر آليو بادجي كبديل في ثلاث مباريات محلية مع الاهلي منذ مجيئه من فيينا، بواقع مباراتين في الدوري أمام بيراميدز وسموحة، بالإضافة لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

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ويرى فايلر أن بادجي وحده لن يكفي للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة، ولهذا يسعى لضم مهاجم آخر، قيل في باديء الأمر أنه الجناح المهاجم لنادي بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي “كينو” ثم الجناح المهاجم لنادي صن داونز الجنوب أفريقي “سيرينو”.

الاهلي يجس نبض النيجيري “إيليكي” من جديد

لكن مغالاة بيراميدز وصن داونز أعادت الاهلي من جديد للمحاولة مع إيليكي الذي سبق له تمثيل نادي “أف سي أشدود” في 27 مبارة بالدوري الصهيوني موسم 2018/2017.

وتتولى شركة Makoz Group SRL، ومقرها العاصمة الإيطالية روما، إدارة أعمال بليسينج إيليكي، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين النيجيريين أمثال “إزيكيل هنتي” لاعب نادي سلوفان براتيسلافا، ولاعب دينزلي سبور التركي “أوجني أونازي”، ولاعب جوريكا الكرواتي “موسى محمد”.

وسبق لرينيه فايلر الإشراف على تدريبات إيليكي عندما كان مديرًا فنيًا لنادي لوزيرن موسم 2019/2018، الذي تمكن خلاله اللاعب من تسجيل 13 هدفًا في 32 مباراة بالدوري السويسري.

ويمتد عقد إيليكي مع لوزيرن حتى يونيه 2022، ويُجيد اللاعب في مركز المهاجم الصريح، حيث يصل طوله لـ 188 سم.

وأحرز اللاعب ما مجموعه 25 هدفًا في الدوري السلوفيني رفقة ناديي جوريكا وأوليمبيا بين عامي 2014 و2017، كما سجل 4 أهداف في الدوري الصهيوني و16 هدفًا في الدوري السويسري.