لعب النجم الإيطالي “أليساندرو ديل بييرو” مواليد 9 نوفمبر 1974، والملقب بال”بينتوريكيو” نسبة إلى الرسام الإيطالي بينتوريكيو، مع منتخب ايطاليا لكرة القدم فى الفترة من 1995 الى 2008، واستطاع ان يُتوج بكأس العالم عام 2006، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف أليساندرو ديل بييرو مع منتخب إيطاليا.

وصلت عدد مشاركات ديل بييرو مع منتخب ايطاليا فى المباريات الرسمية الى 58 مباراة، سجل خلالها 17 هدفاً، وصُنف كرابع أكثر المهاجمين تسجيلا للمنتخب.

شارك ديل بييرو مع منتخب ايطاليا فى 3 بطولات كأس عالم و4 بطولات قارية، واستطاع أن يصل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 2000 قبل ان يخسر من منتخب فرنسا بالهدف الذهبي، واستطاع مع المنتخب الإيطالي التتويج بكأس العالم لكرة القدم عام 2006 عقب فوزه على فرنسا بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعتبر ديل بييرو من أعظم اللاعبين في إيطاليا على مر العصور حيث استطاع أن يسجل في جميع البطولات التي لعب فيها، وهو واحد ضمن قائمة أفضل 125 لاعب كرة قدم حي والتي تم اختيارها في احتفالات الفيفا بعيدها المئوي والتي قام باختيارها الأسطورة البرازيلي بيليه، أيضا تم اختياره كأفضل لاعبي كرة القدم الأوروبية بمناسبة اليوبيل الذهبي.