يوفنتوس يدخل في منافسة شرسة مع الإنتر على ضم متوسط ميدان برشلونة

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ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن فريق يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة “آرثر ميلو”، وبات كلا الفريقين على وشك التوصل لاتفاق الاتفاق.
ويشير التقرير إلى أن كلا الناديين يقتربان من إعطاء الضوء الأخضر للانتقال، ولكن اللاعب لم يبارك بعد انتقاله إلى أبطال إيطاليا، حيث أعلن في وقت سابق ولاءه وبقاءه مع ناديه برشلونة.
وانضم آرثر ميلو إلى البلاوجرانا في عام 2018 في صفقة من جريميو بقيمة 31 مليون يورو، مبدئيًا بالإضافة إلى 9 مليون يورو أخرى، وخلال موسمين استطاع إثبات نفسه لدى جماهير ملعب الكامب نو.
وأفيد خلال الأسبوع الماضي في صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” أن مدرب إنتر “أنطونيو كونتي” يصر على أن يتحرك النادي، لضم لاعب الوسط البرازيلي، مما يبشر بوجود منافسة جديدة بين السيدة العجوز والنيراتزوري حول الصفقة.
ولا يغتبر ميلو من ضمن الأسماء التي لا يمكن المساس بها في برشلونة، حيث يقال أنه لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين في فريق المدرب “كيكي سيتين” الذين لن يتم بيعهم تحت أي ظر ، بينهم الثنائي “ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج”.
وصرح أرثر في وقت سابق لصحيفة جازيتا ديلو سبورت “الاهتمام من الإنتر أمر مشرف، لكنني أريد البقاء في برشلونة الآن، إنتر نادي ضخم، مع مدرب رائع وفريق مثير للإعجاب، ولكن كما قلت تركيزي مع برشلونة”.
يذكر أن عقد ميلو مع برشلونة يمتد حتى عام 2024 وقد وقعه مؤخرًا، ولديه شرط جزائي في هذا التعاقد بقيمة “خيالية” 400 مليون يورو.
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