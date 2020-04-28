رياضة | حازم إمام: الجبلاية لم تتدخل في أزمة وردة ودفعنا قرار الخروج من الكان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حازم إمام: الجبلاية لم تتدخل في أزمة وردة ودفعنا قرار الخروج من الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه تم التضحية بمجلس الجبلاية السابق، بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "أقر وأعترف إنه تم التضحية باتحاد الكرة بعد إخفاق كاس الأمم الأخيرة".

وتابع: "تم أخذ الجبلاية كبش فداء، بدليل لم يتغير أي شئ في الكرة المصرية بعد رحيلنا، وبقى الحال كما هو عليه، منذ أن تخلينا عن المناصب".

وتحدث عن أزمة عمرو وردة قائلًا: "لم نشارك في قرار استبعاد اللاعب من المعسكر بسبب أزمته، وبالتالي لم نشارك في قرار عودته مرة أخرى".

واختتم: "لم يكن لدينا علم بعودته، الأمر كان متروك للجهاز الفني، ومعرفش عمرو وردة رجع المنتخب تاني إزاي".