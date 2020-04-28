رياضة | أهم قرارات الأندية الإنجليزية خلال أزمة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أهم قرارات الأندية الإنجليزية خلال أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ما يلي أهم قرارات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منذ توقف الموسم بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس (آذار) الماضي:

واستغلت بعض الأندية خطة حكومية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80% من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3102 دولار) شهرياً.

ومن المنتظر أن تناقش كل فرق الدوري البالغ عددها 20 فريقاً، خلال اجتماع عبر الفيديو في الأول من مايو (أيار)، إمكانية استئناف المسابقة في يونيو حزيران.

* آرسنال:

- وافق اللاعبون والجهاز الفني على خفض رواتبهم بنسبة 12.5% بدءاً من أبريل (نيسان) مع الاتفاق على مبالغ محددة سيتم دفعها في حال تحقيق بعض النتائج المتعلقة بالنتائج.

- سيدفع النادي لكافة العاملين والعمالة المؤقتة أجورهم كاملة حتى نهاية مايو (أيار).

- أعاد افتتاح ملعب المران للاعبي الفريق الأول من أجل خوض تدريبات فردية في 27 أبريل (نيسان) لكنه يواصل متابعة تعليمات التباعد الاجتماعي.

* أستون فيلا:

- وافق اللاعبون والمدربون والإدارة العليا على تأجيل الحصول على 25% من رواتبهم لأربعة أشهر ثم سيتم مراجعة الموقف.

- تقدم النادي بطلب جديد لتوفير عيادة تقدم رعاية طبية للأمهات ودعم هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

* بورنموث:

وافق نيل بليك الرئيس التنفيذي للنادي وريتشارد هيوز المدير الفني للفريق الأول وإيدي هاو المدرب ومساعده جيسون تيندال طواعية على خفض رواتبهم بنسبة كبيرة.

- حصل العاملون على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لكن النادي تراجع عن قرار الإجازة في 14 أبريل (نيسان) بعد انتقادات طالت أندية إنجليزية عقب تقدمها بطلب الاستفادة من الخطة الحكومية.

* برايتون آند هوف ألبيون:

- وافق أعضاء الإدارة العليا طواعية على خفض رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر لحماية وظائف العاملين.

- سيدفع أجور العاملين في أيام المباريات حتى نهاية الموسم.

- تحول استاد أميكس إلى مكان يسمح بإجراء اختبارات كوفيد-19 للسائقين أثناء القيادة لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

- افتتح ملعب المران للتدريبات الفردية في 27 أبريل (نيسان).

* بيرنلي:

- قال مايك جارليك رئيس بيرنلي إن أموال النادي قد تنفد بحلول أغسطس (آب) إذا لم يتم استئناف الموسم مرة أخرى.

- لم يمنح النادي إجازة للعاملين لكنه سيعيد تقييم الموقف إذا لم يتم استئناف الموسم بحلول يوليو تموز.

* تشيلسي:

- لم يحدث أي خفض لأجور لاعبي الفريق الأول لكن النادي حثهم على مواصلة دعم الجهود الخيرية.

- سيتم دفع 100% من أجور العاملين بدوام كامل.

- عرض النادي توفير فندق ميلينيوم في إستاد ستامفورد بريدج للعاملين في الخدمات الصحية الوطنية لمدة شهرين وأعلن رومان أبراموفيتش مالك النادي التكفل بتكاليف الإقامة.

* كريستال بالاس:

قال ستيف باريش رئيس النادي إن كل العاملين سيحصلون على كافة أجورهم خلال فترة الوباء.

* ليفربول:

- منح إجازة للعاملين غير اللاعبين لكنه تراجع عن قراره وتقدم باعتذار بعد انتقادات من المشجعين والحكومة البريطانية.

- قرر تأجيل عملية توسعة مدرجات استاد أنفيلد لمدة عام واحد بسبب التأخيرات المتأثرة بإجراءات العزل العام لمكافحة كورونا.

* مانشستر سيتي:

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- أكد أنه لن يستخدم الخطة الحكومية للاحتفاظ بالوظائف.

- أعلن التزامه بدفع مستحقات العاملين خلال أيام المباريات وحتى نهاية الموسم الجاري.

* مانشستر يونايتد:

- أخبر العاملين أنه سيدفع كافة مستحقاتهم خلال فترة الجائحة وأكد النادي أنه لن يستخدم الخطة الحكومية للاحتفاظ بالوظائف.

* نيوكاسل يونايتد:

- منح إجازة مؤقتة للعاملين غير اللاعبين لكنه سيدفع كامل أجورهم حتى نهاية أبريل (نيسان).

* نوريتش سيتي:

- حصل عاملون على إجازة مؤقتة ولم يكن بوسعهم العمل لكن النادي سيمنحهم كافة أجورهم بعدما تسلم مبالغ مالية من الخطة الحكومية.

* شيفيلد يونايتد:

- وافق اللاعبون على خفض جزء من أجورهم ومكافآتهم حتى نهاية العام.

- وافق المدرب كريس وايلدر وباقي أفراد الجهاز الفني وستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي على تأجيل الحصول على بعض أجورهم ومكافآتهم لمدة ستة أشهر.

* ساوثامبتون:

- أصبح أول ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز يعلن موافقة اللاعبين والجهاز الفني على تأجيل الحصول على جزء من أجورهم.

- أكد أنه لن يستخدم الخطة الحكومية للاحتفاظ بالوظائف.

- سينال العاملون، الذين لم يؤجلوا الحصول على جزء من رواتبهم، كافة مستحقاتهم حتى 30 يونيو (حزيران) على الأقل.

* توتنهام هوتسبير:

- قرر تخفيض رواتب 550 من العاملين غير اللاعبين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بنسبة 20% حيث يخطط للاستفادة من الخطة الحكومية.

- تراجع عن القرار في 13 أبريل (نيسان) بعدما تعرض لانتقادات من المشجعين ومطالبات من جماهير توتنهام.

- وضع أجهزة طبية في مقر ملعبه الجديد لإجراء اختبارات كوفيد-19 للسائقين أثناء القيادة وإجراء مسح للعاملين في الخدمات الصحية وعائلاتهم.

- خصص عدداً محدوداً من الملاعب للاعبي الفريق الأول لاستخدامها بشكل فردي في 28 أبريل (نيسان).

* واتفورد:

- وافق اللاعبون على تأجيل الحصول على جزء من رواتبهم لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد.

- فتح النادي أبوابه لمستشفى واتفورد وعرض توفير أسرة وأطعمة وملاعب تدريب لدعم العاملين في الخدمات الصحية الوطنية.

* وست هام يونايتد:

- كان النادي الثاني بالمسابقة الذي يعلن تأجيل حصول اللاعبين على رواتبهم.

- وافق المدرب ديفيد مويز وكارين برادي نائب رئيس النادي وآندي موليت الرئيس التنفيذي على خفض أجورهم بنسبة 30%.

- سيضخ ديفيد سوليفان، الذي يتقاسم رئاسة النادي، وباقي حاملي الأسهم 30 مليون جنيه إسترليني في النادي للتعامل مع تأثير الوباء.

- تم السماح لبعض اللاعبين بالمران في ملعب التدريبات يوم 27 أبريل (نيسان) بينما ذكرت تقارير إعلامية أن التدريبات كانت فردية.

* ولفرهامبتون واندرارز:

- أكد جيف شي رئيس النادي أن كل العاملين سيحصلون على أجورهم أثناء إغلاق النادي بسبب الجائحة.

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