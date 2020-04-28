رياضة | حازم إمام يكشف دور شوبير في عودته للعمل بالجبلاية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يكشف دور شوبير في عودته للعمل بالجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، عن استيائه للتصرفات التي شاهدها داخل المجلس، واعتراضه لأكثر من مرة.

وأضاف إمام في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "لم أدخل الإتحاد لمدة 3 شهور أو أكثر إعتراضًا على العمل بداخله وسط أجزائه".

وتابع: "تراجعت عن موقفي عقب فوز أحمد شوبير بالانتخابات التكميلية واختياره نائبًا لمجلس الإدارة، لعلمي بأنه سيفعل أشياء جيدة داخل الجبلاية".

واختتم: "أعترف بمقولة أحد الأعضاء على المجلس وإطلاق عليه (بررررم)".