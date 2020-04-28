رياضة | 5 صفقات كبرى منتظرة في أوروبا بالميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 صفقات كبرى منتظرة في أوروبا بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت فترة الإنتقالات الصيفية من بدايتها خلال الأشهر المقبلة، ولكن تواجه كرة القدم بشكل خاص والحياة بشكل عام أزمة كبرى خلال الفترة الماضية وهى انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

ولكن في ظل تلك الأزمة تعمل جميع الأندية على التفاوض لإبرام بعض الصفقات خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف أنديتها قبل بداية الموسم الجديد.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 5 صفقات كبرى منتظرة هذا الصيف.

1- لاوتارو مارتينيز

اقترب اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو المقبل، خاصة بعد كثرة انتشار التقارير الصحفية في ايطاليا واسبانيا بأن اللاعب يريد الرحيل إلى صفوف الفريق الكتالوني، وان ناديه لا يعارض رحيله ولكن سيكون سعر الصفقة كبير حسب ما أشارت التقارير.

2- جادون سانشو

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يعد الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني من أبرز المواهب في كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح قريب للغاية من الانضمام إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما طلب منه أحد المشجعين شرب المياه إن كان سينضم إلى مانشستر خلال بث مباشر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقام اللاعب بتنفيذ طلب المشجع في إشارة إلى اقترابه إلى اليونايتد.

3- هاري كين

أصبح هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قريب من الرحيل عن صفوف النادي اللندني خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي تؤكد رغبته في الرحيل في حال استمرار النادي بعدم التدعيم والمنافسة على جميع البطولات، ويعد ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أقرب الأندية لضم المهاجم الإنجليزي.

4- ليروى ساني

أبدى نادي بايرن ميونيخ رغبة كبيرة في التعاقد مع الجناح الالماني ليرورى ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ويريد النادي البافاري ضم ساني منذ فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي قد جعلت الصفقة تفشل في النهاية، وبدأ البايرن في التحدث لضم ليروى هذا الصيف مرة أخرى.

5- ارتورو فيدال

أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى اقتراب اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف، وذلك خاصة في ظل رغبة نادي إنتر ميلان في ضم اللاعب، وأيضا يريد نادي نيوكاسل يونايتد بعد بيعه لمالكه السعودي ضمه في الميركاتو حيث يعد أبرز الصفقات الذي يرغب الماكبايس في ضمها بالميركاتو.