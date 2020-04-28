رياضة | هل حصل الزمالك على توقيع نجم الوداد؟.. وكيله اللاعب يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر هل حصل الزمالك على توقيع نجم الوداد؟.. وكيله اللاعب يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وكيل أعمال وليد الكرتي نجم نادي الوداد البيضاوي المغربي، حقيقة الأنباء المنتشرة خلال الساعات الماضية، حول انتقال موكله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن مسئولو الزمالك حصلوا على توقيع وليد الكرتي نجم نادي الوداد خلال الفترة الماضية لينضم للقلعة البيضاء في الموسم القادم.

وكشف محمد عزيز وكيل أعمال الكرتي ان كل الأنباء المتداولة حول توقيع الكرتي للزمالك غير صحيحة.

وأكد محمد عزيز أنه حتى الآن لم يدخل نادي الزمالك في مفاوضات رسمية لضم وليد الكرتي ولكن إذا فتح النادي خط التفاوض فإن اللاعب لن يمانع.