رياضة | حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن عمله في الجبلاية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن عمله في الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعضو مجلس الاتحاد المصري السابق، مفاجأة قوية حول خروجه من الجبلاية.

وأكد حازم إمام في تصريحات إعلامية ببرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي "أحمد شوبير"، أنه تقدم باستقالته مرتين وهو داخل الجبلاية اعتراضًا على بعض الأفعال والقرارات الفردية.

وأضاف: "تقدمت بإستقالتي مرتين وأنا في إتحاد الكرة، الأولى بعد إخفاق كاس العالم والثانية بعد تولي أجييري المنتخب".

واختتم: "استقالتي جاءت لأني كنت بتفاوض مع خاليلوزيتش وإتفقنا لكن فوجئت بوجود إتفاق آخر مع خافيير أجييري".