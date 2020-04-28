رياضة | الأهلي يكشف عن موقفه من رحيل جيرالدو في صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عن موقفه من رحيل جيرالدو في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النادي الأهلي على الأنباء المنتشرة حول استخدام واحد من نجوم الفريق في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت الأنباء المنتشرة قد أشارت إلى أن الأهلي يفكر في استخدام جيرالدو دا كوستا في صفقة تبادلية مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي مقابل الحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو.

ونفى الأهلي كل الأنباء المنتشرة حول استخدام جيرالدو بالاضافه لمبلغ مالي لضم سيرينو في الصيف القادم.

وأكد الأهلي أنه على الرغم من وجود اهتمام بضم سيرينو في الصيف ولكن حتى الآن لم يدخل النادي في أي مفاوضات مع صن داونز لضم اللاعب.