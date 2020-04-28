رياضة | 8 نجوم إعترفوا بالإفطار في نهار رمضان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر 8 نجوم إعترفوا بالإفطار في نهار رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل شهر رمضان الكريم، على الأمة الإسلامية والعربية وسط حالة من البهجة والسرور بالوجوه، إلا أنه جاء في وقت ركود النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودائمًا ما يثير حضور شهر رمضان، التساؤل حول رخصة إفطار اللاعبين خلال المباريات ومدى صحتها، خاصةً أن هناك عدد من النجوم المسلمين داوموا على الإفطار خلال الشهر الكريم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" 8 نجوم إعترفوا بتناول الإفطار في نهار رمضان من خلال التقرير الآتي:-

1- "مسعود أوزيل"

ظهر النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وهو يتناول شرب الماء في نهار شهر رمضان المبارك.

2- "توران"

التقطت الكاميرات أكثر من مرة، التركي أردا توران لاعب برشلونة السابق، وهو يُفطر في نهار رمضان وتناول المشروبات أثناء التدريبات.

3- "ميراليم بيانيتش"

كشف ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه يتناول الإفطار في نهار رمضان بسبب ارتباطه بالمباريات سواء مع ناديه أو بلاده.

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4- "بن عطية"

أكد مهدي بن عطية اللاعب الجزائري ومدافع يوفنتوس الإيطالي السابق، أنه لا يخبئ تناوله الوجبات والماء خلال نهار رمضان وعند ارتباطه بالمباريات.

5- "المحمدي"

تفاجئ الشعب المصري، بظهور أحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي السابق وأستون فيلا الحالي، في أكثر من لقاء بشهر رمضان الكريم وهو يحمل قوارير الماء ويشرب أمام الجميع.

6- "كريم بنزيما"

اعترف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بأنه كان حريص على الإفطار في أغلب الأعوام التي مارس فيها كرة القدم، والتي أبرزها عند مشاركته في كأس العالم بالبرازيل 2014.

7- "خضيرة"

أكد الألماني سامي خضيرة لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق، أنه لا يصوم شهر رمضان سواء في الملاعب أو خلافها، موضحًا أنه حريص على تناول الإفطار دائمًا.

8- "ميدو"

النجم المصري أحمد حسام ميدو لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق والمنتخب الوطني، أكد أنه يتناول الوجبات خلال المباريات الهامة بشهر رمضان، مستندًا على رخصة الإفتاء.