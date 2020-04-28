الامارات | اتحاد الإمارات لكرة القدم ينظم ورشة عمل حول التعديلات القانونية المقترحة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم ينظم ورشة عمل حول التعديلات القانونية المقترحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم اليوم بنظام الاتصال المرئي (عن بعد) الجلسة الأولى لورشة العمل القانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية، على لوائح الاتحاد والنظام الأساسي، ولوائح الانضباط، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، والاستئناف وهيئة التحكيم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري أن "التواصل مع الأندية مطلوب ونوليه أهمية كبيرة، ونحرص على عقد ورشة عمل اللوائح للسنة الرابعة على التوالي كون تبادل المقترحات والنقاش يعزز فكرة التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والأندية من أجل الوصول إلى صيغة إيجابية تخدم نشاط كرة القدم في دولة الإمارات، بما يتماشى مع معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن".

وأدار محاور ورشة العمل المستشار محمد المهيري مدير الإدارة القانونية، وشادي مدحت اخصائي قانوني أول، حيثُ تم مناقشة التعديلات المقترحة من الأندية في إطار قانوني وبمشاركة ممثلي الأندية . وسيتم استكمال مناقشة مقترحات الأندية في الجلسة الثانية التي ستُعقد عن بعد أيضا يوم الخميس المقبل.



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