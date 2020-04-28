شكرا لقرائتكم ضياء السيد : محمد إبراهيم أفضل من عبدالله السعيد وصالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم الأهلى السابق، إن اللاعب محمد إبراهيم إذا انتقل للنادي الأهلى سيعود لمستواه مرة أخرى. وأضاف السيد فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أن محمد إبراهيم لاعب صاحب إمكانيات كبيرة وعالية تفوق جميع اللاعبين الحاليين ورحيلة للأهلى فى ظل الجيل الذي يصنعه فايلر فى الوقت الحالى سيكون عامل تحول كبير فى مسيرته. وعن صالح جمعة قال إن رحيل اللاعب للزمالك سيؤدي إلى عودته مرة أخرى للصورة أيضا ولكن محمد إبراهيم فنيا أعلى من صالح جمعة وأعلى من عبد الله السعيد - على حد قوله

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