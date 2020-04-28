شكرا لقرائتكم ضياء السيد: مانى لم يغضب من غياب صلاح عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم النادى الأهلى السابق على غياب محمد صلاح عن حفل تتويج أفضل لاعب فى إفريقيا بالغردقة، قائلا : "محمد صلاح لديه أسبابه فى الغياب عن الحفل". واستطرد ضياء السيد، عبر اذاعة الشباب والرياضة، قائلا : "مانى لم يغضب من غياب صلاح لأنه يعلم أن لديه أسبابه التي احتفظ بها لنفسه". وعن وجود خلافات بينه وبين إدارة الأهلى الحالية، قال : "لا يوجد خلافات حاليه ولكنها بعض الاختلافات فى وجهات النظر خاصة فيما يخص الفريق الأول بالنادي فلا ينبغى على سبيل المثال أن تبحث لجنة الكرة بالنادي أمور ليست من اختصاصها مثل التعاقدات مع اللاعبين ".

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