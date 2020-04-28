شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أتمنى تولى طاهر أبو زيد رئاسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم الأهلى السابق، إنه يتمنى أن يتولى طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق رئيسا لاتحاد الكرة مشيرا إلى إنه لا يؤيد ترشح أيا من أحمد شوبير أو هانى أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة.

وأضاف السيد، عبر اذاعة الشباب والرياضة، أنه يؤيد ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة الأفريقي وليس اتحاد الكرة المصرى.

وعن ترشح أحمد شوبير لرئاسة اتحاد الكرة، قال ضياء السيد: إنه يؤيد ظهور وجوه جديدة للساحة الرياضية بشكل عام.