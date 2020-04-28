شكرا لقرائتكم حازم إمام: لن أدخل اتحاد الكرة مرة أخرى.. والعمل العام بيقل من قيمتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عن أنه لم يكن مهمشاً أثناء فترة تواجده في اتحاد الكرة، مؤكداً أن الأزمة كانت في التصويت على بعض القرارات والتي كنت اعترض عليها، ولكن الأغلبية كانت توافق عليها وهو الأمر الذي كان يشعرني بالضيق.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون سبورت :" على سبيل المثال تم التعاقد مع أجيري قبل اجراء عملية التصويت.. وكان من يتواجد في اتحاد الكرة أكثر على علم بكل شيء خاصة وأن العمل في الجبلاية عمل تطوعي وهذا أمر غير صحيح"

وأكد حازم إمام أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة تحت أي مسمى لأن العمل العام في الرياضية يقلل من قيمة أي شخص في الوقت الحالي، معلنا أنه حتي فى حالة تغير النظام وحصول عضو اتحاد الكرة على مرتب لن يغير ذلك من شيء ولن يترشح.

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وأضاف حازم إمام أنه راض على فترة عمله في اللجنة الاولمبية مؤكداً أنه كان حريص على حضور كل جلسات اجتماعات مجلس الإدارة.

وتابع حازم إمام أن توزيع تذاكر مباريات كأس العالم لم يحدث به أخطاء مؤكداً أن نتائج المنتخب السلبية هي سر الهجوم الغير مبرر من جانب البعض في ذلك الملف، معترفاً بوجود أزمة مع محمد صلاح حتى يومنا هذا مع اعضاء المجلس السابقين.

وأكد محمد صلاح أن سبب الأزمة هو تعارض الإعلانات مؤكداً أن ذلك الأمر أثر بشكل سلبي على أداء محمد صلاح في البطولة خاصة في المباراة الثالثة أمام المنتخب السعودي.