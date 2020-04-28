شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: أرحب بعودة الدورى بشرط اتخاذ كافة التدابير الإحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري، أنه يرحب بعودة استئناف بطولة الدوري بشرط اتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإهتمام بأدق التفاصيل لكنه شدد على توفر ضمانات على أعلى مستوى والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع .

وقرر اتحاد الكرة إيقاف مسابقة الدورى منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف مايو المقبل بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط فى كل البلدان .

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وأضاف يوسف خلال تصريحات إذاعية "غرفة خلع الملابس يدخلها 50 فردا بشكل يومي، إصابة أي منهم بفيروس كورونا ستؤدي إلى أزمة كبيرة، هل سنلتزم بأدق التفاصيل لتفادي مثل هذا الموقف، قائلا أنا مع استكمال الدوري، ولكن الاهتمام بصحة الجميع وعدم المخاطرة بحياة أي فرد أهم من الالتفات للأمور المادية".

ولفت "الدوري متوقف منذ 50 يوما، وأي تفكير في استئناف التدريبات سيكون بعد عيد الفطر، أي أننا أمام استئناف الدوري في منتصف يوليو، وينتهي في أكتوبر المقبل مع إمكانية تلاحم الموسم الجاري بالمقبل"وهذا سيؤدى لإصابة اللاعبين وهو ما يعود بالضرر على المنتخب الوطنى المقبل على المشاركة فى تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس العالم .