شكرا لقرائتكم ضياء السيد: المقارنة بين جوزيه وفايلر سابقة لأوانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم الأهلى السابق، إن المقارنة بين مانويل جوزيه مدرب األهلى السابق ورينيه فايلر المدرب الحالى سابقة لأوانها خاصة وأن رينيه فايلر لم يستكمل مشواره مع الفريق حتى الآن بصورة كامله للحكم عليه

وأضاف ضياء السيد عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مانويل جوزيه تاريخ كبير ومن الصعب مقارنته بأي مدرب آخر فى الأهلى لما حققه من انجازات مع القلعة الحمراء.