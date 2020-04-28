شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ أون سبورت: مشكلة الجبلاية مع محمد صلاح قائمة.. والعمل العام قلة قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمامن نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة السابق، أنه لم يكن مهمشاً أثناء فترة تواجده فى اتحاد الكرة، مؤكداً أن الأزمة كانت فى التصويت على بعض القرارات والتى كان يعترض عليها، ولكن الأغلبية كانت توافق، وهو الأمر الذى كان يشعره بالضيق.

وقال حازم إمام، فى تصريحات لقناة أون سبورت، "على سبيل المثال تم التعاقد مع أجيرى قبل إجراء عملية التصويت.. وكان من يتواجد فى اتحاد الكرة أكثر على علم بكل شيء خاصة أن العمل فى الجبلاية تطوعى، وهذا أمر غير صحيح".

وأكد حازم أمام أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة تحت أى مسمى، لأن العمل العام فى الرياضية يقلل من قيمة أى شخص فى الوقت الحالي، معلناً أنه حتى فى حال تغير النظام وحصول عضو باتحاد الكرة على مرتب لن يغير ذلك من شيء ولن يترشح.

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وأضاف حازم إمام أنه راض على فترة عمله فى اللجنة الأولمبية مؤكداً أنه كان حريصاً على حضور كل جلسات اجتماعات مجلس الإدارة.

وأشار حازم إمام إلى أن توزيع تذاكر مباريات كأس العالم لم يحدث به أخطاء، مؤكداً أن نتائج المنتخب السلبية هى سر الهجوم غير المبرر من جانب البعض فى ذلك الملف، معترفاً بوجود أزمة مع محمد صلاح حتى يومنا هذا مع أعضاء المجلس السابقين.

وأكد محمد صلاح أن سبب الأزمة هو تعارض الإعلانات، مؤكداً أن ذلك الأمر أثر بشكل سلبى على أداء محمد صلاح فى البطولة، خاصة فى المباراة الثالثة أمام المنتخب السعودي.