شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين "شمال" خرجوا من الأهلى وعادوا بعد التألق.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الأهلى دائما عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية، ودائما ما تبحث الإدارة الحمراء عن لاعبين بصفات خاصة فى مركز الظهير الأيمن والأيسر.

ورغم قلة اللاعبين المحليين الموجودين بالدورى المصرى فى مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لتألق التونسى على معلول، إلا أن الأهلى تعاقد مع ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين بالنادى بعد تألقهم فى الخارج.. نرصدهم فى التقرير التالى :-

أحمد شديد قناوى

تخرج أحمد شديد قناوي من قطاع الناشئين بالأهلي وصعد للفريق الأول في يونيو 2005 ، ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي لمدة ثلاثة أعوام، وأدى خلالها مباريات جيدة وتألق بشكل ملحوظ ليعود مجددًا للقلعة الحمراء عام 2011 وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلي قرر النادي فى يوليو 2014 الاستغناء عنه ليرحل لطلائع الجيش ومنه لأسوان وحاليا يشارك مع الإنتاج الحربى .

حسين السيد

تدرج حسين السيد فى قطاع الناشئين بالأهلى ورحل عام 2012 إلى مصر المقاصة، وعاد بعدها من جديد للأهلي في صفقة بلغت حوالي 2 مليون جنيه في يونيو 2014 بعدما قضى مع فريقه السابق مصر للمقاصة سنتين شارك خلالها فى 21 مباراة وسجل هدفين .

لم ينجح حسين السيد فى فرض اسمه فى التشكيلة الأساسية للأهلى بعد تعاقد مسئولو المارد الأحمر مع التونسى على معلول، الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل، ويتم إعارته إلى الاتفاق السعودى فى الموسم الماضى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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أيمن أشرف

بدأ مشواره مع الفريق الأول للنادي الأهلي موسم 2009–2010 ، وبدأ ظهوره بالفريق الأول خاصة بعد أن ترك جيلبرتو النادي الأهلي.

استمر مع الأهلى حتى 2012 وتمت إعارته لمدة 6 أشهر لتليفونات بنى سويف الذى كان يشارك بالدورى آنذاك مع إيهاب جلال، وعاد بعدها للأهلى ليتم إعارته بعدها لنادى سموحه لمدة موسم ثم يطلب شرائه بشكل نهائى .

فى 2017 عاد أيمن أشرف للنادي الأهلي مرة أخرى ولمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر، وكانت أول مشاركة له مع الفريق في 10 نوفمبر 2017 أمام تليفونات بني سويف ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

واستطاع حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى توظيف اللاعب فى مركز المدافع المساك نظرا لقلة اللاعبين الأهلاوية فى هذا المركز بالإضافة لتألق على معلول فى مركز الظهير الأيسر الذى يجيد فيه أيمن أشرف .