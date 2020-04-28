شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: أرحب بعودة الدورى بشرط.. وتلاحم المسابقات يضر بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، ترحيبه بعودة بطولة الدورى، بشرط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنه شدد فى الوت نفسه على توفر ضمانات على أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف مسابقة الدورى منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف مايو المقبل، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط فى كل البلدان.

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وقال يوسف ، خلال تصريحات إذاعية، "غرفة خلع الملابس يدخلها 50 فردا بشكل يومي، إصابة أى منهم بفيروس كورونا ستؤدى لأزمة كبرى، هل سنلتزم بأدق التفاصيل لتفادى مثل هذا الموقف، أنا مع استكمال الدوري، ولكن الاهتمام بصحة الجميع وعدم المخاطرة بحياة أى فرد أهم من الالتفات للأمور المادية".

وأضاف مدرب الاتحاد، "الدورى متوقف منذ 50 يوما، وأى تفكير فى استئناف التدريبات سيكون بعد عيد الفطر، أى أننا أمام استئناف الدورى فى منتصف يوليو، وينتهى فى أكتوبر المقبل مع إمكانية تلاحم الموسم الجارى بالمقبل، وهذا سيؤدى لإصابة اللاعبين وهو ما يعود بالضرر على المنتخب الوطنى المقبل على المشاركة فى تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس العالم".