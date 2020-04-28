شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. أحمد صلاح نجم الطائرة: مسقعة باللحمة المفرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد صلاح، نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى خامس أيام شهر رمضان، وقال أحمد صلاح إنه سيتناول اليوم "مسقعة باللحمة المفرومة وأرز وشوربة".

ويحرص صلاح على ممارسة بعض التدريبات البدنية فى المنزل للحفاظ على لياقته البندينة فى ظل تعليق النشاط.

وكشف أحمد صلاح نجم منتخب مصر للكرة الطائرة عن التزامه بقرار الجلوس فى المنزل للوقاية من فيروس كورونا .

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وقال أحمد صلاح، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الأمر ضرورة مفيهاش هزار حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن إتباع ارشادات الوقاية واجب وطنى على كل مواطن للحفاظ على أهله وأصدقائه .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره فى ظل تعليق أنشطة الأندية و مراكز الشباب خلال الفترة الحالية للإلتزام بالقرارات الغحترازية للدولة لعدم تفشى الفيروس المستجد .