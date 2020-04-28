شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة: فخور بما قدمته للجبلاية.. وسأترشح للانتخابات المقبلة بقائمة "مكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، أنه فخور بما قدمه خلال فترة توليه قيادة الجبلاية. وأضاف أبو ريدة، فى تصريحات إذاعية، أن اتحاد الكرة لا ينبغى أن يتم تقييمه بناءً على مباراة كرة قدم، خاصة أن المجلس قدم الكثير للكرة المصرية فى فترات سابقة، مثل الصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، والتأهل لنهائى أمم أفريقيا بعد فترات من الغياب، وكل ذلك ليس قبيل الصدفة بل هو جراء خلية عمل طويلة وشاقة.

ونفى أبوريدة الحديث حول تدخله فى عمل اللجنة الخماسية الحالية، مؤكدا أنهم يعملون دون أى ضغوط خارجية من أحد، وأنه لا يتدخل من قريب أو بعيد فى أى قرار تتخذه اللجنة.

وعن تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى، قال أبو ريدة، "الجميع يعمل فى ظروف غير طبيعية، والجمعية العمومية ليست مالكة كل مقاليد الرياضة فى مصر، فهناك العديد من الأندية الخارجة عن إطار الجمعية العمومية لا ينبغى تجاهلها وسواء تقلص العدد أو زاد "مش فارق معايا".

Advertisements

وكشف هانى أبوريدة أنه سيترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة عن طريق قائمة متنوعة بين أسماء جاءت بالمجلس الماضى وأسماء جديدة .

وعن مصير اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية قال إن الفيفا سيرسل فى الفترة المقبلة وفداً لبحث كافة الأمور مع اللجنة الحالية، خاصة فترة عملهم المقبلة وتحديدها.

وعن أداء اللجنة الخماسية قال أبو ريدة، "اللجنة بتشتغل وبتحاول تحل أمور كتير فى الفترة الحالية ولا أتدخل إطلاقا فى عملهم".