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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، إيليكي يعود لخطة صفقات الأهلي بعد تعثر مفاوضات سيرينو وكينو ، اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب بسبب تلاحم المواسم.

اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب بسبب تلاحم المواسم

يدرس مسئولو اتحاد الكرة التراجع عن قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها مسابقة الدورى هذا الموسم، واتجاه الجبلاية لإنهائه فى سبتمبر المقبل، على أن ينطلق الدورى الجديد فى شهر أكتوبر مباشرة دون أن يحصل اللاعبون على فترة راحة بين الموسمين، حيث سيتخلل الفترة بين الموسمين إقامة مباريات كأس مصر وبطولة السوبر المحلى، وهو ما يجعل مهمة الأندية فى تسويق اللاعبين الأجانب، حال تقليص العدد، مهمة غاية فى الصعوبة، لذا تدرس الجبلاية ترحيل القرار للموسم بعد المقبل .

الإتحاد السكندرى يفاوض " دبش " لتدعيم دفاعاته فى الصيف

دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع محمد دبش، مدافع مصر المقاصة، من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاعات زعيم الثغر بلاعب خبرة.

إيليكي يعود لخطة صفقات الأهلي بعد تعثر مفاوضات سيرينو وكينو

عاد النيجيرى إيليكى، مهاجم لوزيرن السويسرى، للصورة من جديد تمهيداً للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان إيليكى على وشك الانتقال للأهلى خلال الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن تغيير المدير الفنى للنادى السويسرى وتمسكه به أفسد المفاوضات فى اللحظات الأخيرة، لتتجه بوصلة الأهلى نحو السنغالى أليو بادجى الذى تعاقد الأهلى معه لمدة 4 سنوات ونصف.

24 ناديا ترفض تشكيل دورى المحترفين فى الموسم الجديد

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شهدت اجتماعات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مؤخراً مع أندية الجمعية العمومية رفض الـ24 ناديا، المرشحة للمشاركة فى دورى المحترفين بالقسم الثانى فى الموسم الجديد، الفكرة التى ينوى اتحاد الكرة تطبيقها، بداعى أن الأندية غير مؤهلة لهذا الدورى.

اتحاد الكرة يُقر بند الـ8 سنوات للعضوية ودورة للنائب

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على وضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط على المنصب، بمعنى أنه يحق لأى شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط أن يكون على منصب النائب أو الرئيس .

الأهلى يُقرر تصعيد أزمة عبد الله السعيد للمحكمة الرياضية الدولية

قرر مسئولو النادي الاهلي تقديم إستئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" فى قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وتقديم استئناف لإعادة نظر القضية بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفض الشكوى المقدمة من إدارة القلعة الحمراء ضد اللاعب بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز في يناير قبل الماضي.

خالد جلال يُرشح للزمالك "ديفندر" نادى مصر

كشف مصدر مقرب من خالد جلال، المدير الفنى الأسبق للزمالك والحالى لنادى مصر، إنه سيرشح إسلام صالح لاعب وسط فريقه الحالى للانضمام للفريق الأبيض حال سؤاله فى تلك المسألة من قبل مسؤولى القلعة البيضاء، لامتلاك اللاعب إمكانيات جيدة.