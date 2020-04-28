شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة "اعرف بلدك أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، مسابقة تحت عنوان "اعرف بلدك أون لاين" للفئة العمرية من 18 حتى 40 عاماً لتسليط الضوء على المواهب الشابة.

وتعتمد فكرة المسابقة على اختيار أفضل صورة فوتوغرافية للمحافظات التى تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رحلات اعرف بلدك إليها، والتى تتمثل فى محافظات "الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، الوادى الجديد، المنيا، الفيوم، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء"، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة باختيار محافظتين كل أسبوع ليمثلا محور المسابقة، ويقوم بتحكيم الأعمال المقدمة الأستاذ الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وتمنح وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين.

وتدور مسابقة "اعرف بلدك أون لاين" الأسبوع الجارى حول محافظتى الإسكندرية والأقصر، حيث يتم اختيار أفضل صورة فوتوغرافية لكل من محافظة الاسكندرية والأقصر، ويُشترط أن تكون الصورة المقدمة من عمل المتسابق وبصيغة jpg - جودة عالية للهواه أو غير المتخصصين، وصيغةRaw للمتخصصين، ومسموح باستخدام برامج معالجة جودة الصورة فيما يخص تحسين قيمة الألوان دون التغيير فى أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج المستخدم.

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كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن من شروط المسابقة أن يشارك كل متسابق بعمل فنى واحد فقط، وأن يكون العمل ابداعياً أصيلاً لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يحصل على جائزة فى أى مسابقة، وعدم التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا، مع كتابة فلسفة الصورة فى ثلاثة أسطر، بالإضافة إلى أن يكون التصوير بأى نوع من أنواع الكاميرات، مع كتابة نبذة عن نوع الكاميرا المستخدمة، كما أن أى عمل يُستخدم فيه وسائل تقنية أو جرافيكية يتم يذكره بين قوسين (تصوير فوتوغرافى تجربيبى ) وإن لم يذكر ذلك سوف تستبعد الصورة، وسيتم استبعاد الصورة المنقولة او المأخوذة من على شبكة المعلومات "الانترنت" مع ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وتعتبر الصور المقدمة المشاركة فى المسابقة من حق وزارة الشباب والرياضة وليس من حق المتسابق المطالبة بها .

تقوم وزارة الشباب باستقبال الأعمال على البوابة الإليكترونية للوزارة "بوابة مصر للشباب والرياضة" فى الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 10 مايو المقبل عبر الرابط التالى www.emys.gov.eg/moy/know، ويتم فرز الأعمال المقدمة إلكترونياً ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الصور التى لا تنطبق عليها شروط المسابقة.