شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاولات الأهلي لشراء رمضان صبحي نهائياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت صفقة رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، تفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، بسبب الحديث المُتجدد والمُستمر حول مصير اللاعب وهل سيعود لأوروبا عقب انتهاء الإعارة أم سيستمر فى الأهلى، خاصة فى ظل الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن رغبة نادى بيراميدز فى ضم اللاعب، وهو ما نلقى الضوء عليه فى التقرير التالي:

س: ما هى آخر تطورات مفاوضات الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى؟

ج: إدارة القلعة الحمراء تراجعت عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً، وقررت الدخول فى مفاوضات لضم اللاعب بعد انتهاء الإعارة.

س: لماذا كان يرفض الأهلى شراء رمضان صبحى وما أسباب تراجعه عن موقفه؟

ج:فى البداية وجد مسئولو النادى أن هيدرسفيلد طلب مبلغا كبيرا للغاية للاستغناء عن رمضان صبحى ووصل المبلغ لـ9 ملايين جنيه إسترلينى، وهو مبلغ كبير للغاية يفوق خزينة الأهلى، قبل أن يتراجع النادى الإنجليزى ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلى نهائياً، وهو مبلغ فى متناول الأهلى لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.

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س: لماذات قرر هيدرسفيلد تخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن رمضان صبحي؟

ج: النادى الإنجليزى تأثر مثل جميع أندية العالم بوباء "كورونا" الذى سيكون له تأثير سلبى بنسبة كبيرة فى تخفيض أسعار اللاعبين.

س: وماذا عن العروض الأخرى التى ترغب فى شراء رمضان صبحى؟

ج: حسب تصريحات نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، هناك أندية من أوروبا وتحديداً من إيطاليا وتركيا بجانب إنجلترا ترغب فى ضم رمضان صبحى، ولكن ربما يختلف الوضع حالياً وتتراجع هذه الأندية على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها فى الصفقات الجديدة.

س: وماذا عن موقف رمضان صبحي؟

ج: رمضان صبحى أعلن مؤخراً أنه يرغب فى العودة لأوروبا، لكن ربما تتسبب أزمة "كورونا" فى بقاء اللاعب، خاصة إذا وجد أن العروض المُتاحة أمامه فى أوروبا من أندية صغيرة ولن تُحقق طموحه الاحترافى وسيكون من الأفضل وقتها البقاء فى الأهلي.

س: وماذا عن عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي؟

ج: لم ينف أو يؤكد رمضان صبحى أو وكيله أعماله هذا العرض، لكن المعلومات الواردة من اللاعب تؤكد أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلي.