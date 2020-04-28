شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين إدارة الأهلى وعبد الحفيظ بسبب برنامج رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب الشديد تسيطر على الأجواء داخل النادى الأهلى بسبب تصوير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، حلقة فى برنامج المقالب الخاص برامز جلال، خاصة أنه تعرض لإهانة كبرى أثناء تصوير البرنامج، وهو ممثل للنادى الأهلى، وهو ما اعتبره مسئولو القلعة الحمراء إهانة للنادى.

حالة الغضب امتدت إلى مقدم البرنامج رامز جلال الذى يعتبرونه يخدع ضيوفه بحركات وإهانات غريبة مقابل حصولهم ثمن ذلك على مقابل مادى يتم الاتفاق عليه.

إدارة الأهلى تفكر جديا فى كيفية محاسبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بسبب ما قام به من إهانة للنادى بتصوير مثل هذه البرامج خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

وكشف مصدر داخل النادى حقيقة رد سيد عبد الحفيظ، المبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي، والتى من المنتظر إذاعتها فى إحدى حلقات البرنامج خلال الفترة المقبلة والتى شهدت ردود أفعال واسعة لكون عبد الحفيظ هو أول مدير كرة فى تاريخ القلعة الحمراء يُقدم على تصوير مثل هذه النوعية من البرامج.

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وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ لم يرد المبلغ كما تردد، لكونه يعلم أن موضوع إذاعة الحلقة أصبح أمرا واقعا، وأن البرنامج هو صاحب الحق فى إذاعتها من عدمه، وأن قرار رفضه كان لابد أن يكون قبل التسجيل وإلا سيكون مضطراً لدفع شرط جزائى كبير وهو الأمر الذى رفضه عبد الحفيظ، فى الوقت الذى لا تستطيع إدارة البرنامج محو الحلقة، خاصة وأن البرنامج يذاع على مدار كل أيام شهر رمضان.

وأضاف المصدر، "سيد عبد الحفيظ قام بالتسجيل برفقة ثلاثى الأهلى محمد الشناوى وعلى معلول ومحمود عبد المنعم كهربا، وبعد انتهاء المقلب دفع مدير الكرة بالأهلى رامز جلال فى المياه وتعدى عليه"، مؤكداً أن عدم ظهور سيد عبد الحفيظ والشناوى فى البرومو لعمل حالة من التشويق، إلا أن تسريب بعض الصور من حلقة عبد الحفيظ حال دون ذلك".

وتابع المصدر أن هناك أزمة بين إدارة الأهلى وسيد عبد الحفيظ منذ علمهم بتصوير سيد عبد الحفيظ لحلقته مع رامز جلال، خاصة وأنه قام بتصويرها دون علمهم، لوجود قناعة لديه برفض إدارة النادى الأمر حال عرضه خاصة محمود الخطيب رئيس النادى الذى دائماً ما يلتزم بالمباديء والقيم ويرفض دائماً مثل هذه الاختراقات خاصة من جانب المسئولين فى النادي.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى بسبب عدم حصوله على إذن قبل السفر من ناحية، ولكون الأمر لا يليق أن يقوم به ممثل منصب رفيع فى النادى الأهلى من ناحية أخرى، خاصة أن الضيف دائماً ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة، والحصول على مبلغ مالى ليس مبرراً لها، خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.