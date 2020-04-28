شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط المصرى البورسعيدى للتعاقد مع حارس مرمى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أن هناك معايير وضعها الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى لاختيار حارس المرمى الذى سيدعم به هذا المركز فى الفريق البورسعيدى، وفى مقدمتها أن يكون سنه لا يتخطى الثلاثين عاما ولديه خبرات جيدة، بالإضافة لأن يكون لعب لأندية جماهيرية حتى يكون قد تعود على الضغوط الجماهيرية الكبرى.

وأبدى السقا استياءه من بعض وكلاء اللاعبين الذين يقومون خلال الفترة الحالية بالزج باسم النادى المصرى فى مفاوضاتهم مع بعض الحراس أو اللاعبين لزيادة القيمة التسويقية لهم، مؤكدا أنه لا يشغل باله إطلاقا بتلك الأخبار، وأن ما يشغله حاليا هو حل أزمة القيد فى المحكمة الرياضية وبعدها يستطيع أن يتفاوض مع أى لاعب أو يستغنى عن أى آخر .

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وكشف المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مخطط الأحمال بالنادى يراقب اللاعبين بشكل يومى عن طريق برنامج أون لاين يشاهد فيه تدريباتهم بشكل مستمر، طبقا للبرنامج الموضوع من طارق العشرى، مؤكدا أن أى تقصير فى البرنامج سيتم مواجهته بعقوبات مغلظة .

من ناحية أخرى، أصدر طارق العشرى تعليمات جديدة ووضعها من قبل الجهاز الإدارى للفريق على الواتس آب الذى يضم اللاعبين لاتخاذ بعض الإجراءات الخاصة فى شهر رمضان.

وشدد طارق العشرى على اللاعبين أن أى مخالفة لتلك القرارات ستواجه بكل حزم، خاصة أن الشهر الكريم معروف عنه أن هناك زيادة فى الوزن لبعض اللاعبين بسبب المأكولات والحلوى.