شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يخاطب اتحاد الكرة رسميا لتحديد مصير الدورى قبل 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن مستقبل البطولات المحلية المصرية فى الموسم الجارى 2019/2020 .

وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى خطابه، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .