كومان عن احتمالية تدريب برشلونة: تركيزي مع المنتخب الهولندي فقط

استبعد رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي تدريب فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كومان في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه مستمر مع

منتخب هولندا، ويطمح بالاستمرار معهم، مشيرًا إلى أن جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة عرض عليه تولي القيادة الفنية عقب إقالة إرنستو فالفيردي.

وأشار مدافع برشلونة السابق، كومان، في تصريحاته أنه طالب إدارة برشلونة بالبحث ما بعد ميسي الذي وصل لعامه الـ33، من أجل تأمين المستقبل للبرسا.