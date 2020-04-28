حازم إمام: اتفقت مع خاليلوزيتش على تدريب المنتخب وفوجئت بوجود أجيري

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن خاليلوزيتش كان قريبًا من قيادة منتخب مصر بعدما توصل معه لاتفاق نهائي على تدريب الفراعنة إلا أنه فوجيء بتوليخافيير أجيري المهمة .
وقال حازم إمام في تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون سبورت أنه تقدم باستقالته من اتحادالكرة بسبب تولي أجيري تدريب المنتخب إلا انه تعرض لضغوط حتى رجع عن قراره .
وأشار الثعلب الصغير إلى أن استقالته لم تكن الأولى حيث أنه تقدم بها مرة أخرى بعد إخفاق منتخب مصر في كأس العالم .
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