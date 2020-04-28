بايرن ميونيخ يُبدي جاهزيته لاستئناف الدوري الألماني

أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني، استعداداه الكامل لعودة منافسات الدوري الألماني مجدداً بعد فترة التوقف الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وواصل الفريق البافاري، أداء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء من المقر
كان لاعبو البايرن قد انتظموا في التدريبات منذ مطلع إبريل الجاري، بعد أخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة وعبر مجموعات صغيرة.
وينتظر مسؤولو الكرة الألمانية قرار السلطات المنتظر هناك باستئناف النشاط خلال الأيام الأولى من شهر مايو المقبل، خاصة مع عودة الحياة إلى طبيعتها في عدد كبير من القطاعات الألمانية.
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