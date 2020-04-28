مدرب النصر السعودي يعلن موقفه من عودة الدوري بدون جمهور

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا لاعب فريق النصر السعودي عن موقفه من عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأكد فيتوريا في تصريحات نقلتها إحدى الصحف البرتغالية أن وجود الجماهير في المدرجات أمرًا مهمًا إلا أن حياتهم أهم ويجب الحفاظ عليهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم .
وأشار فيتوريا بقرار الاتحاد السعودي بتوقف النشاط الكروي ومحاولة عودة النشاط بعد 3 أشهر خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور جماهيري .
وشدد مدرب النصر إلى أن المملكة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس وأنه يعيش بأمان في المملكة .
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