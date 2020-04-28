إنجلترا تستعد لفرض إجراءات الحجر الصحي على اللاعبين الأجانب

تستعد إنجلترا لفرض إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوم، على جميع الأجانب الوافدين إلى البلاد من اللاعبين والمدربين الفترة المقبلة، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بعد فترة التوقف من مارس الماضي جراء تداعيات

ويواجه عدد من المدربين هذا الإجراء وعلى رأسهم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والذي توجه مؤخراً إلى بلاده بسبب وفاة والدته.

وتشير التوقعات إلى اقتراب عودة منافسات من مارس الماضي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد ويواجه عدد من المدربين هذا الإجراء وعلى رأسهم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والذي توجه مؤخراً إلى بلاده بسبب وفاة والدته.وتشير التوقعات إلى اقتراب عودة منافسات الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل، بإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ووسط غياب الجماهير، في الوقت الذي بدأت أندية لندن في فتح مقراتها تمهيداً لاستئناف التدريبات مجدداً.

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