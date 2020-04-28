انضم إنتر ميلان الإيطالي، إلى الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير إيطالية اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الإنتر ستبدأ في الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب صاحب الـ 33 عام، بصفته يمتلك خبرات عريضة بالدوري الإيطالي بتجارب سابقة مع ناديي باليرمو ونابولي.

وأضافت، أن كافاني من الوارد وفقاً لرؤية أنطونيو كونتب المدير الفني للإنتر، أن يكون البديل الأول للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والذي يسعى

يذكر أن كافاني تلقى عروضاً أخرى من أندية أمريكا الشمالية أمثال "بوكا جونيورز الأرجنتيني، وساو باولو البرازيلي". الإنتر ستبدأ في الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب صاحب الـ 33 عام، بصفته يمتلك خبرات عريضة بالدوري الإيطالي بتجارب سابقة مع ناديي باليرمو ونابولي.وأضافت، أن كافاني من الوارد وفقاً لرؤية أنطونيو كونتب المدير الفني للإنتر، أن يكون البديل الأول للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والذي يسعى برشلونة الإسباني بقوة إلى الحصول على خدماته.يذكر أن كافاني تلقى عروضاً أخرى من أندية أمريكا الشمالية أمثال "بوكا جونيورز الأرجنتيني، وساو باولو البرازيلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كافاني على رادار إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.