الاتحاد التشيكي يعلن استئناف منافسات الدوري 25 مايو

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استئناف منافسات الدوري المحلي بشكل رسمي يوم 25 مايو المقبل، بعد توقف المسابقة لعشرة أسابيع على إثر أزمة فيروس كورونا.
وتسببت أزمة فيروس كورونا في تعليق الدوريالتشيكي عند الجولة الرابعة والعشرين، قبل نهايته بستة أسابيع، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المحلي موعد استئناف المسابقة من جديد على أن تنتهي المسابقة في شهر يوليو المقبل.
وكان اتحاد الكرة التشيكي وافق على عودة التدريبات الجماعية للاعبين يوم 20 من الشهر الجاري، على أن يتخذ كل نادي إجراءات الوقاية اللازمة.
يذكر أن سلافيا براغ يتصدر ترتيب الدوري التشيكي برصيد 58 نقطة، في حين يحل فيكتوريا بلسن وصيفًا برصيد 50 نقطة.
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