مدرب منتخب هولندا يكشف موقفه النهائي من قيادة برشلونة

أوضح رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، موقفه من تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل.
وقال كومان في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية اليوم الثلاثاء، أنه لا ينوي أخذ تلك الخطوة الفترة الحالية، وأن
وشدد كومان، على أن قيادة برشلونة هو حلم يتطلع إلى تحقيقه، لكن الأهم تحقيقه في الوقت المناسب، كما أن الفريق الكتالوني يمتلك مدرباً مميزاً الآن، على حد وصفه،
واعترف المدرب الهولندي بتقدم إدارة برشلونة بعرض له لتولي قيادة الفريق خلفاً لفالفيردي، خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يوافق على العرض المقدم، وفضل الاستمرار في مهمته مع منتخب بلاده.
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