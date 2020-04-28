تواصل مسؤولو رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، مع الاتحاد الآسيوي للعبة، من أجل الوقوف على الوضع النهائي لموقف الارتباطات الدولية والبطولات القارية الفترة القادمة، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكدت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الكرة الإماراتية استفسروا عن الوضع من أجل تحديد موعد نهائي لاستئناف البطولات المحلية يتماشى مع المواعيد المحددة للبطولات القارية حال
وأضافت، أن الرابطة الإماراتية ، ترغب في وضع تصور نهائي لاستئناف المنافسات قبل ختام شهر إبريل الجاري، وتحديد الأجندة الخاصة بالمنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة محترفي الإمارات تستفسر عن موقف البطولات القارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.