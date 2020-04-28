رابطة محترفي الإمارات تستفسر عن موقف البطولات القارية

تواصل مسؤولو رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، مع الاتحاد الآسيوي للعبة، من أجل الوقوف على الوضع النهائي لموقف الارتباطات الدولية والبطولات القارية الفترة القادمة، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الكرة الإماراتية استفسروا عن الوضع من أجل تحديد موعد نهائي لاستئناف البطولات المحلية يتماشى مع المواعيد المحددة للبطولات القارية حال

نية الاتحاد الآسيوي للعبة في الاستكمال.وأضافت، أن الرابطة الإماراتية ، ترغب في وضع تصور نهائي لاستئناف المنافسات قبل ختام شهر إبريل الجاري، وتحديد الأجندة الخاصة بالمنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023.