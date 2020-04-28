هاني أبوريدة يؤكد عدم تدخله في وضع لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه لم يتدخل في وضع لائحة النظام الأساسي التي اعدتها اللجنة الخماسية.
وقال ابوريدة، في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة" :"لم اتدخل في وضع لائحة النظام الأساسي،وكل ما قيل عن انه تم إعداد اللائحة في الفيلا الخاصة بي غير صحيح، ولا التفت لما يقال في هذا الشأن"، مضيفا :"اللجنة الخماسية، لن تقبل أن يتدخل أحد في عملها".
وأوضح :"اؤيد تطبيق بند الثماني سنوات، وتم تطبيق هذا البند علي من قبل"، مضيفا :"كما أؤيد منع الاعلاميين من الترشح، اذا كان هناك تضارب مصالح وهذا ما يؤكده الاتحاد الدولي، كلنا رآينا عصام عبدالمنعم، اعتذر عن كتابة عموده في الاهرام، بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة"ّ
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