تعليمات من “الفيفا” بإلغاء الدوريات .. وفرنسا تنهي موسم الدوري الفرنسي بفرمان من رئيس الوزراء

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أنهى رئيس الوزراء الفرنسي “فيليب إدوار” أي احتمالية لاستئناف موسم الدوري الفرنسي “المعلق”، بعدما أصدر فرمانًا بعدم عودة كرة القدم مرة أخرى حتى شهر سبتمبر المقبل، للاطمئنان على الوضع في ظل تفشي فيروس “كورونا“.
وتخشى الحكومة الفرنسية من هجوم ثاني لكورونا، لذلك أقرت بعودة الحياة مرة أخرى للمدن الفرنسية، ولكن وفق ضوابط تم وضعها، وكان أهمها عدم وجود كرة قدم لمدة ستة أشهر، حيث تم تعليق منافسات اللعبة في شهر مارس الماضي.
وجاء تصرف فرنسا عكس ألمانيا، حيث كان لدى الجهات الألمانية المسؤولة عن “البوندسليجا” خطط رهناً بموافقة الحكومة وسلطات الصحة، للبدء في استئناف مباريات الدوري الألماني يوم 9 مايو.
ويبدو أن رابطة الدوري الألماني لن تحصل على موافقة الجهات المعنية، وهناك توجه قد تتخذه السلطات الحكومية والصحية في مختلف البلدان الأوروبية خلال الأيام القادمة، بتمديد تعليق كرة القدم، خاصة بعد مُهلة الأربعة أسابيع التي منحها الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية التابعة، من أجل تحديد المصير.
تعليمات من “الفيفا” بإلغاء الدوريات..
ومن حهته حذر المسؤول الأول عن القطاع الطبي لدى “الفيفا” السيد “ميشيل دهيوغي” من أن استئناف موسم كرة القدم الحالي في الأسابيع المقبلة، قد يتسبب في مخاطر عدة، وبات كل شيء يوحي بأسابيع جديدة بدون كرة القدم.
وقال دهيوغي “نحن جميعاً خاضعون لقرارات على المستوى الوطني من السلطات العامة، الأمر بسيط جدًا، كرة القدم فجأة ليست أهم شيء في الحياة، سأكون سعيدًا إذا تمكنا من البدء بطريقة ملائمة، ولكن مع مواسم جديدة، ليس لدينا أي فرصة للعودة قبل مواعيد الموسم المقبل“.
وتابع تصريحاته “إذا كان بالإمكان بدء موسم 2020-21 نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، فسأكون سعيدًا، نحن نقول ذلك لأنه في النهاية يمكن تجنب هجوم ثان من الفيروس، وهو أمر غير مستحيل، يجب على الجميع توخي الحذر الشديد في الوقت الراهن، لقد سمعت في العديد من البلدان أنهم يفكرون في لعب كرة القدم مرة أخرى، مع أو بدون الجمهور، وهذا قرار متسرع وغير مدروس جيدًا“.
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