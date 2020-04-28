بعد احتجاج مرتضى منصور..الاتحاد المصري يتراجع عن تقليص عدد الأجانب

يدرس الرئيس المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم “عمرو الجنايني” التراجع عن تقليص عدد الأجانب في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد 2021/2020، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم هذا الموسم بعد جائحة كورونا.

ويأتي تفكير عمرو الجنايني في التراجع عن فكرة تخفيض عدد اللاعبين المحترفين في أندية الدوري المحلي بعد أسبوعين فقط من احتجاج رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ورفضه التام لهذا الاقتراح.

وقال مرتضى منصور في حديث سابق لقناة الزمالك الرسمية “عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد يكره الزمالك، وتحفظ على عشرة ملايين جنيهًا لصالح النادي بالإضافة إلى قرارات إيقاف اللاعبين، وقرار عمرو الجنايني بتقليص عدد اللاعبين الأجانب غير صحيح والزمالك لن يستكمل الدوري بعد أزمة كورونا”.

وأوضح “لن أطبق هذا القرار ولا أشغل نفسي نفسي به، لدينا العديد من الأزمات في هذا التوقيت، واتحاد الكرة يبحث عن أزمة أكبر بفسخ عقود لاعبين يحصلون على ملايين الدولارت، الأمر صعب على جميع الفرق وليس على الزمالك فقط”.

وأكمل مرتضى منصور حديثه “هل يحصل أي فريق حاليًا على أي عائد؟ سواء رعاية أو بث تلفزي؟ الأهم من التفكير في قرارات جديدة هو تكاتف الاتحاد المصري مع الأندية، وليس بتطبيق بنود جديدة تعطلهم”.

ووجد الاتحاد المصري بعد دراسة ملف تقليص عدد المحترفين بأن الأندية لن تستطيع تسويق اللاعبين الأجانب لبيعهم خلال الميركاتو الصيفي، رغم مَد فترة الانتقالات الصيفية 16 أسبوعًا بقرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وينوي الاتحاد المصري إنهاء الموسم الجاري في نهاية شهر أغسطس، وبدء منافسات كأس مصر في شهر سبتمبر، وبدء الموسم الجديد في شهر أكتوبر، وعدم منح اللاعبين أي راحة سلبية بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 التي تأجلت حتى نهاية شهر يناير.

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وأرسل عمرو الجنايني لائحة شؤون اللاعبين إلى جميع أندية الدوري مطلع الموسم الجاري، وتضمنت أن يُسمح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد، مثلما كان معمول به في الموسم الماضي.

أجانب الدوري المصري

وتضم أندية الدوري المصري الممتاز ما مجموعه 86 لاعبًا أجنبيًا، من بينهم 3 لاعبين فلسطينيين يعاملون معاملة اللاعب المحلي.

ويُعد نادي المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، الأكثر اعتمادًا على اللاعبين الأجانب، حيث يضم بين صفوفه 7 لاعبين هم البوركينابي “فاروق كابوريه” والفرنسي المصري “عبد الله ياسين”، والثلاثي النيجيري “معروف يوسف وكوفري إبونج ويعقوب نجوكو”، والكولومبي “لويس هينيستورزا”، والتونسي “سيف الدين الجزيري”.

ويمتلك الاهلي 5 لاعبين أجانب بعدما أعار الدولي المغربي “وليد آزارو” لنادي الاتفاق السعودي خلال الميركاتو الشتوي 2020، ليتبقى التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والمالي آليو ديانج والسنغالي آلبيو بادجي والنيجيري جونيور أجايي.

بينما يعتمد الزمالك على 4 أجانب بعد إعارة المغربي حميد أحداد للرجاء البيضاوي والنيجيري معروف يوسف للمقاولون العرب والإفواري عبد الرزاق سيسيه للاتحاد السكندري.

واستعاد الزمالك مهاجمه الكونجولي “كابونجو كاسونجو” خلال الميركاتو الشتوي الماضي بأمر من المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” الذي تألق معه الثنائي المغربي “محمد أوناجم وأشرف بنشرقي” بصورة غير مسبوقة، لينجحوا في قيادة الفريق لحصد لقبي كأس السوبر الأفريقي والمصري أمام الترجي والأهلي، ولا ننسى دور التونسي “فرجاني ساسي”.