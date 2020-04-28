دييجو كوستا: “كونتي لن يصمد لموسم واحد في ريال مدريد”

يعتقد “دييجو كوستا” مهاجم أتلتيكو مدريد، أن مدربه السابق في تشيلسي “أنطونيو كونتي” لن يصمد موسمًا واحدًا إذا درب فريق ريال مدريد الإسباني.

وعانى الثنائية من علاقة متوترة في ستامفورد بريدج، على الرغم من فوزهما بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز معًا في موسم قبل أن تبدأ الأمور في التفاقم.

وانتشر في وسائل الإعلام أن المدرب الإيطالي أخبر مهاجمه “المشاكس” في صيف عام 2017، أنه ليس ضمن خططه للبقاء في نادي غرب لندن، وأن عليه إيجاد ناديًا آخر.

وانضم كوستا في نهاية المطاف إلى الروخي بلانكوس في يناير التالي، في حين تم استبداله بألفارو موراتا الذي فشل في التأقلم مع نادي تشيلسي، وعاد ليزامل كوستا في ملعب الواندا ميتروبوليتانو.

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كونتي -الذي سبق له تولي تدريب يوفنتوس- ارتبط ارتباطًا وثيقًا بوظيفة مدرب ريال مدريد، خاصة حين تعلق الأمر باستبدال “يولين لوبيتيجي” و”سانتياجو سولاري” في العامين الماضيين.

ومع ذلك، لم ينتقل الإيطالي إلى اللوس بلانكوس وتم تعيينه بدلاً من ذلك مدربًا لنادي إنتر العام الماضي، واستطاع إحداث ثورة في ملعب الجوزيبي مياتزا.

وقال كوستا لشبكة ESPN “واجهنا [كونتي وأنا] مشاكل خارج الملعب، لكنني أعتقد أنه مدرب جيد حقًا، ليس لدي مشاعر سيئة تجاه كونتي، حققنا ألقابًا مع تشيلسي وكانت لدينا ذكريات سعيدة”.

ثم تابع “ولكن لكي يكون مدربًا كبيرًا، يجب عليه تغيير الجانب الإنساني لإدارته، إنه مشبوه للغاية، على سبيل المثال ريال مدريد، لن يدوم هناك ولو لموسم واحد”.