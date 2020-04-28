المحكمة تُدين مهاجم الاهلي “صلاح محسن”

أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية، في محافظة الشرقية، حكمًا ضد مهاجم الاهلي المصري “صلاح محسن” لصالح شركة “وادي النيل الرياضية” التي كانت تتولى عقد رعاية اللاعب أثناء فترة تمثيله لنادي إنبي قبل إلتحاقه بصفوف الاهلي.

وانضم صلاح محسن إلى صفوف الاهلي بمبلغ فاق الـ 35 مليون جنيه مصري كأغلى لاعب في تاريخ انتقالات الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، دون أن تحصل شركة وادي النيل الرياضية على نسبة من قيمة عقد انتقال اللاعب.

وسيُلزم حكم المحكمة صلاح محسن (ابن محافظة الشرقية) بتسديد 25٪ من قيمة عقده مع النادي الأهلي، حسب تأكيد مالك الشركة “عبد الحميد العجوز” في حديثه لوسائل إعلام محلية عصر اليوم الثلاثاء 28-4-2020.

وأكد العجوز أن صلاح محسن شلبي قام بالاستئناف ضد قرار المحكمة وتم قبوله شكلاً ورفضه موضوعًا، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق بإلزام اللاعب صاحب الـ 21 عامًا بتسديد النسبة المذكورة أنفًا، أي ما يُعادل مليوني و750 ألف جنيه.

وفي حال امتنع صلاح محسن – المعار حاليًا لنادي سموحة – عن تسديد هذا المبلغ، ستوصي المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على ممتلكاته.

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تجدر الإشارة إلى أن صلاح محسن اكتفى بتسجيل 4 أهداف في 18 مباراة بمنافسات الدوري المصري الممتاز منذ انضمامه لصفوف الاهلي بمنتصف موسم 2018/2017، كما سجل أربعة أهداف في الأدوار التأهيلية لمنافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشارك صلاح محسن في ثلاث مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، وسجل هدف يتيم كان أمام النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

كما شارك في تصفيات الكان أمام تونس وصنع هدفًا لمحمد صلاح عندما فازت مصر 3-2، بالإضافة لمشاركته لمدة 45 دقيقة في لقاء ودي كان أمام نيجيريا بمارس 2019.