رياضة | قرار مفاجئ.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي بيراميدز اهتمام بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

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وينوي نادي بيراميدز ضم عبد الله جمعة ضمن الصفقة التبادلية التي سيعقدها مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد اظهر رغبة في التعاقد مع عدة لاعبين من صفوف بيراميدز أبرزها أحمد أيمن منصور وعمر جابر وذلك عن طريق عقد صفقة تبادلية مع النادي.