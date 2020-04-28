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رياضة | توتنهام يستأنف تدريباته بشكل فردي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر توتنهام يستأنف تدريباته بشكل فردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق توتنهام هوتسبر تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح النادي الإنجليزي مرافقه أمام لاعبيه للتدريب بشكل فردي.

وينضم بذلك الفريق الذي يقوده البرتغالي خوسيه مورينيو إلى قائمة الأندية التي قررت تنفيذ هذا الإجراء، حيث سمحت أندية آرسنال وبرايتون ووست هام يونايتد للاعبيها بالتوجه إلى مراكز التدريب.

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وسيحظى كل لاعب ببرنامج تدريب فردي وجدول زمني معين، لتجنب التجمعات.

وقال توتنهام في بيان له "لن يسمح بتواجد أكثر من لاعب واحد في الملعب في أي وقت، ولن يسمح إلا لعدد محدود من اللاعبين بالدخول إلى الملعب كل يوم".

يذكر أنه تم تعليق نشاط كرة القدم في إنجلترا منذ عدة أسابيع بسبب تفشي (كوفيد-19) دون تحديد موعد لعودته، على الرغم من أن الممتاز (البريمييرليغ) قد يعود بداية يونيو(حزيران) المقبل.

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