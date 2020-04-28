رياضة | آخرهم الدوري الفرنسي.. 5 دوريات عالمية تم إلغائها بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرهم الدوري الفرنسي.. 5 دوريات عالمية تم إلغائها بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، إلغاء منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الجاري، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وصعوبة استئناف منافسات البطولة في الوقت الحالي.

وأكد "فيليب" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرارًا بإلغاء الدوري الفرنسي لأن الأحداث الرياضية لا يمكن إقامتها قبل شهر سبتمبر المقبل بسبب وباء كورونا.

وكانت بطولة الدوري الفرنسي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي الوباء في عدد كبير من دول العالم، وكان فريق باريس سان جيرمان يتصدر الترتيب برصيد 68 نقطة قبل إلغاء البطولة بشكل رسمي اليوم.

وانضم الدوري الفرنسي لعدد من الدوريات العالمية التي تم إلغائها خلال الموسم الحالي بسبب جائحة "كورونا" ونستعرضها في التقرير التالي:-

1- الدوري السلفادوري:

كان من أوائل الدوريات التي تقرر إلغائها بشكل رسمي الدوري السلفادوري، حيث أعلن الإتحاد المحلي إلغاء منافسات البطولة في 20 مارس الماضي بعد مرور 11 جولة فقط من البطولة، وتتويج فريق أونس ديبورتيفو بطلًا للدوري بعدما حصد 20 نقطة تصدر بها الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني.

2- الدوري البلجيكي:

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين إنهاء منافسات الدوري المحلي هذا الموسم 2019 / 2020 مع تتويج فريق كلوب بروج "المتصدر" بطلًا للمسابقة، بعد تأكد صعوبة عودة النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء "كورونا" في معظم دول العالم، وتقرر تأهل فريق جينت صاحب المركز الثاني لتصفيات دوري أبطال أوروبا، بينما سيشارك فريق شارلوروا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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3- الدوري الهولندي:

أعلن الإتحاد الهولندي لكرة القدم الجمعة الماضي إلغاء منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري الهولندي الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، دون تحديد بطل أو اعتماد الهبوط أو الصعود، لتقام منافسات الموسم المقبل بنفس الـ18 فريقًا المشاركين بالموسم الحالي.

وتقرر مشاركة فريق أياكس أمستردام في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب فريق ألكمار في الأدوار التمهيدية للبطولة الأوروبية الموسم القادم، وسيشارك فينورد وإيندهوفن وفيليم تيلبورج في الدوري الأوروبي ويشاركون بدءا من الأدوار التمهيدية.

4- الدوري الأرجنتيني:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقاته هذا الموسم وعلى رأسها الدوري الأرجنتيني، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتوج بوكا جونيورز بلقب البطولة، بينما ذكرت تقارير صحفية أنه تم تأجيل الهبوط لموسمين، على أن يتم تصعيد فريقين بالموسم المقبل ليصبح عدد الأندية المشاركة بالبطولة 26 فريقًا.

الاتحاد الأرجنتيني حدد كيفية تأهل الفرق لمسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2021 عن طريق جمع نقاط كل فريق في الدوري وبطولة كأس الدوري، لتحديد المتأهلين.

ومن المنتظر أن يتأهل بوكا جونيورز وريفر بليت وريسينج كلوب وأرجنتينوس جونيورز إلى كأس ليبرتادوريس الموسم المقبل، بينما تأهلت 6 فرق لبطولة كوبا سود أمريكانا 2021 وهم فيليز سارسفيلد، سان لورينزو ونيويلز أولدبويز وتاليريس وديفينسيا خوستيسيا ولانوس.

5- الدوري الفرنسي:

آخر الدوريات التي تقرر إلغاء منافساتها بالموسم الحالي 2019 / 2020، هو الدوري الفرنسي حيث أعلن رئيس وزراء فرنسا اليوم الثلاثاء، إلغاء البطولة بشكل رسمي بسبب صعوبة استكمالها نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك صعوبة اقامتها خلف الأبواب المغلقة.